Telecom Italia compra operação da AOL na Alemanha por ? 675 mi A Telecom Italia (TI) confirmou, na noite de domingo, que concordou em adquirir os negócios do provedor de Internet América Online (AOL) na Alemanha por 675 milhões de euros. Em um comunicado conjunto, a TI e a Time Warner disseram que pretendem concluir a transação em até seis semanas, após receberem todas as devidas autorizações. A AOL fornecerá serviços online aos assinantes da TI na Alemanha, segundo a empresa. A TI informou que o objetivo da aquisição é consolidar a presença da companhia naquele país, que teve início com a compra da Hansenet em 2003. Quando o negócio estiver concluído, a italiana passará a ser o segundo maior provedor de banda larga na Alemanha, com mais de 3,2 milhões de assinantes. O CEO da TI Riccardo Ruggiero, disse que "a aquisição (da AOL) é o próximo passo na estratégia da Telecom Itália de se focar em serviços de banda larga e conteúdo em níveis internacionais". Marco Tronchetti Provera, que continua como o maior acionista da empresa, renunciou na sexta-feira, após uma semana conturbada e em meio a um comunicado do primeiro-ministro italiano, Romano Prodi, em que se dizia "desconcertado" com o plano de cisão, do qual não teria sido informado. O novo presidente da TI, Guido Rossi, afirmou em comunicado que manterá a estratégia da companhia de separar os negócios de telefonia fixa dos de telefonia móvel, criando duas novas empresas. As informações são da Dow Jones.