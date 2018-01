Telecom Itália conclui captação de ? 750 mi em bônus de dois anos A Telecom Itália encerrou uma captação de ? 750 milhões em bônus com prazo de dois anos. A companhia afirma, em nota sobre o assunto, que com esta emissão mantém seus esforços para alongar o vencimento de suas dívidas e reduzir o custo médio de suas responsabilidades financeiras. A data de emissão considerada para os títulos é de 9 de junho, com vencimento programado para 9 de junho de 2008. O cupom (valor pago periodicamente) é de 0,22% sobre a taxa Euribor (European Interbank Offered Rate), com pagamentos programados quadrimestralmente. A operação foi uma colocação privada, coordenada pelo Société Générale, e parte de um programa de 15 bilhões de euros em Euro Médium Term Notes. Os títulos serão negociados na Bolsa de Luxemburgo. As informações são do site da companhia italiana (www.telecomitalia.com).