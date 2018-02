Telecom Italia confirma reestruturação A Telecom Italia disse hoje ao regulador da bolsa de valores italiana que pretende seguir adiante com o plano de reestruturação (cisão dos negócios de telefonia móvel dos de telefonia fixa) e informou, ainda, que não contratou consultores para realizar venda de ativos. O jornal italiano "Corriere della Sera", em sua edição online, traz como principal destaque o título "Telecom Italia: nenhuma venda à vista". Em 11 de setembro, a companhia italiana anunciou que promoveria uma reestruturação de seus ativos, o que provocou atritos com o governo do premiê Romano Prodi e resultou na renúncia de Marco Tronchetti Provera do posto de presidente da TI. Prodi, em comunicado, revelou detalhes de conversas particulares com Provera, entre os quais a intenção da companhia italiana de vender seus ativos de telefonia móvel no Brasil. Oficialmente, a TI nega. Com informações da Dow Jones e do Corriere della Sera.