Telecom Italia confirma saída de Provera A Telecom Italia confirmou esta tarde que o presidente Marco Tronchetti Provera renunciou ao posto. Em comunicado enviado à bolsa de valores italiana, a companhia informa que o conselho nomeou Guido Rossi como novo presidente. A TI é o maior grupo de telecomunicações da Itália. Na segunda-feira, a TI anunciou planos de reestruturação da companhia, criticados posteriormente. A TI criaria duas novas empresas, uma para os negócios de telefonia fixa e outras para os de telefonia móvel. Em comunicado, o primeiro-ministro italiano, Romano Prodi, disse não ter sido informado do plano de reestruturação e revelou o conteúdo de conversas privadas que teve com Provera. Ao premiê, Provera teria dito que a TI reforçaria sua posição financeira com a venda da TIM no Brasil, avaliada entre 7 bilhões e 9 bilhões de euros. As informações são da Dow Jones.