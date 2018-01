Telecom Italia diz que recebeu ofertas pela TIM Brasil A Telecom Italia, que anunciou hoje avanço de 3,5% nos lucros no terceiro trimestre, afirmou ter recebido uma proposta de compra "muito recente e não solicitada" pela TIM Brasil. O grupo diz que tem autorização da administração para negociar a possível venda, mas não divulgou quem seriam os interessados. Em comunicado, a maior empresa de telecomunicações da Itália divulgou lucro líquido de 880 milhões de euros (US$ 1,12 bilhão) no trimestre, comparado aos 850 milhões de euros lucrados em igual período do ano anterior. O avanço foi atribuído à melhora da receita nos serviços de banda larga e telefonia móvel na Europa. Os dez analistas consultados pela Dow Jones, em média, previam lucro de 738 milhões de euros no período. A performance da companhia ainda apresenta reflexos do corte das tarifas para chamadas entre fixo móvel, imposto pela agência reguladora das telecomunicações da Itália no ano passado; além do acirramento da competição no segmento de telefonia móvel. A receita da Telecom Italia subiu 4,5% no período, para 7,77 bilhões de euros, conduzida pelo bom desempenho da banda larga na Europa e da divisão de telefonia móvel no Brasil. O grupo tem atravessado um período tumultuado nos últimos meses, depois de revelar um plano para separar sua divisão móvel, movimento que é visto como um precursor da possível venda da TIM e despertou críticas do governo italiano e dos sindicatos. A discussão resultou na renúncia do chairman Telecom Itália, Marco Tronchetti Provera, em setembro. As informações são da Dow Jones.