Telecom Italia mantém estratégia de acelerar convergência A Telecom Italia SpA, maior companhia de telecomunicações do país, informou que vai seguir adiante com a estratégia de acelerar a convergência entre os serviços de telefonia fixa, móvel, mídia e banda larga, conforme os planos anunciados em 11 de setembro. Em comunicado, o grupo também confirmou o lançamento, em conjunto com a agência reguladora do setor de telecomunicações da Itália, do processo de transformação de sua rede de acesso. Essa decisão foi aprovada na primeira reunião de conselho de administração desde que Marco Tronchetti Provera deixou a presidência da companhia, após polêmica com o primeiro-ministro do país, Romano Prodi. O governo italiano mostrou-se preocupado com a possibilidade de venda dos ativos móveis locais. Na semana passada, a Pirelli fechou um acordo de acionistas para blindar e oferecer mais estabilidade à gestão da TIM italiana. As informações são da Dow Jones.