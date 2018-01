Telecom Italia nega ter recebido oferta pela TI Media A Telecom Italia (TI) informou que não recebeu nenhuma oferta pela Telecom Italia Media, negando rumores de mercado de que a editora italiana De Agostini estaria interessada em sua divisão de mídia. "A Telecom Italia comunica ao Estado, com relação a especulações da impressa local sobre o possível interesse do grupo De Agostini em adquirir a Telecom Italia Media, que não recebeu nenhum tipo de oferta do grupo De Agostini ou de qualquer outra companhia", declarou a operadora italiana. Os comentários foram despertados por um artigo publicado no Corriere della Sera, no qual o diário cita especulações de que a De Agostini queria adquirir dois canais de TV detidos pela Telecom Italia Media. Em 2005, a Telecom Italia Media reverteu seu prejuízo para lucro líquido de 801 milhões de euros (US$ 1 bilhão), graças ao ganho de capital de 901 milhões de euros obtido com o desinvestimento de suas operações de internet. Com isso, a companhia tem planos de pagar dividendos pela primeira vez, devolvendo 550 milhões de euros aos acionistas. As informações são da agência Dow Jones.