Telecom Italia quer vender TIM no Brasil imediatamente A Telecom Italia planeja agir o mais rapidamente possível para vender sua unidade de telefonia celular no Brasil, a TIM Participações, disse uma pessoa próxima à situação nesta segunda-feira. O presidente da Telecom Italia, Marco Tronchetti Provera, vai apresentar um novo plano de reorganização para o grupo na reunião do conselho executivo marcada para hoje às 10 horas (de Brasília). Serão discutidas as separações do serviço de rede em linhas fixas da companhia e da Telecom Italia Mobile (TIM). Depois da conclusão dessas separações, que darão às duas unidades um foco estratégico mais preciso, a Telecom Italia poderá tentar listá-las na bolsa. Um novo acionista poderá ser buscado para cada uma das duas unidades. No caso da Telecom Italia Mobile, será provavelmente um fundo de private equity. Para os serviços de rede em linha fixa, o acionista provavelmente seria uma agência de investimento controlada pelo governo. Segundo a fonte, a TIM Participações seria vendida "no curtíssimo prazo". Essa é a única venda de ativo que parece certa neste momento. A espanhola Telefónica está interessada em adquiri-la, de acordo com a fonte. As informações são da Dow Jones.