Telecom Italia reafirma que continuará a investir no Brasil O presidente da Telecom Italia para a América Latina, Giorgio de la Seta, reiterou hoje em Brasília a intenção do grupo de continuar investindo no Brasil. "O conselho de administração da Telecom Italia, na última reunião, declarou muito enfaticamente que o Brasil é uma prioridade estratégica para o futuro da empresa", disse De la Seta, depois de ser recebido pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. A Telecom Italia é dona da operadora de telefonia celular TIM e tem uma participação acionária na Brasil Telecom, concessionária de telefonia fixa nas regiões Sul e Centro-Oeste e em parte da Região Norte. De La Seta disse que, no encontro com o ministro Furlan, não tratou da eventual venda da fatia da Telecom Italia na Brasil Telecom. "Isso é uma decisão dos acionistas." Ele afirmou que esteve com Furlan apenas para "cumprimentar o ministro" no momento em que este se prepara para deixar o cargo. De la Seta evitou comentar a proposta da empresa egípcia Orascom de comprar a parte da Telecom Italia na Brasil Telecom.