Telecom Italia reitera que TIM Brasil não está à venda A Telecom Italia reiterou hoje que a TIM Brasil não está à venda, acrescentando que avaliou ofertas não solicitadas apresentadas à companhia. "A Telecom Italia nunca disse que a TIM Brasil estivesse à venda", afirmou a empresa à agência Dow Jones por telefone. "A TI recebeu ofertas não solicitadas pela TIM Brasil, e teve de avaliá-las levando em conta o interesse dos acionistas, como ocorre com qualquer companhia de capital aberto." Fontes próximas ao assunto disseram à agência Dow Jones no mês passado que a TIM Brasil poderia não ser vendida. Uma pessoa afirmou que a decisão de não se desfazer das operações não se deveria à falta de boas ofertas e sim a uma reavaliação da importância estratégica do ativo. A venda da TIM Brasil possibilitaria à Telecom Italia reduzir sua dívida volumosa, mas significaria também a perda de um dos motores de crescimento mais importantes do grupo. A dívida líquida da Telecom Italia ao final de setembro era de 39,5 bilhões de euros. A TIM Brasil obteve receita de R$ 7,6 bilhões no terceiro trimestre deste ano e detém uma fatia de 25% do mercado de telefonia móvel do País. Analistas estimam que a TIM Brasil valha até US$ 10 bilhões. As informações são da Dow Jones.