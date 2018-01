Telecom Italia tem interesse em operações na AOL na França e Alemanha A Telecom Italia está de olho nas operações da AOL na França e na Alemanha, de acordo com informações do diário de finanças italiano Finanza e Mercati, sem citar fontes. As operações em questão poderiam custar entre 600 milhões de euros e 700 milhões de euros, de acordo com alguns analistas. O executivo-chefe da Telecom Italia, Riccardo Ruggiero, afirmou recentemente estar em busca de aquisições para expandir os negócios de Internet na Alemanha. As informações são da agência Dow Jones.