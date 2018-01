Telefone Os preços das tarifas telefônicas ainda pesam muito no orçamento familiar. Para reduzir seus gastos, o consumidor deve fazer uma pesquisa de preços, como de qualquer outro serviço. Ao menos dos serviços que mais pesam nesta conta, como os interurbanos. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) tem um serviço muito bom para facilitar a pesquisa do usuário em seu site www.anatel.gov.br . Logo na home page há um link para a área de pesquisa de valores das tarifas. O usuário coloca as localidades de origem e destino da chamada, o dia da semana da ligação e a hora. O sistema informa então quais as operadoras disponíveis, seu código de acesso e o custo das tarifas, incluindo impostos. Este serviço é uma ótima forma de ajudar a economizar. Vale destacar também que a Anatel fornece os links para todas as prestadoras. A partir destes links o usuário pode pesquisar sobre promoções e vantagens específicas. O consumidor deve usar este serviço para definir a operadora e desta forma forçar a concorrência, para que haja redução das tarifas. Veja abaixo das dicas do Procon-SP para reduzir os gastos com telefone: Falar apenas o necessário ao telefone (é uma dica óbvia, mas muito difícil de cumprir, principalmente com o uso da Internet e a alteração do comportamento social das pessoas); Dar preferência para usar o telefone nos horários de tarifa reduzida; estes horários são: da meia-noite às seis da manhã, de segunda a sexta; após às 14 horas aos sábados; e durante todo o dia nos domingos e feriados nacionais (esta é uma dica mais fácil de cumprir, sem deixar de falar com as pessoas). Em caso de dúvida, procure os órgãos de defesa do consumidor. O site www.procon.sp.gov.br traz os contatos do órgão em São Paulo e também em outros Estados.