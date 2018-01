Telefônica confirma que Manoel Amorim foi afastado de cargo executivo A Telefônica confirmou que Manoel Amorim não compõe mais o quadro de executivos do grupo, conforme era esperado. A informação foi obtida junto à assessoria de imprensa da operadora. Na semana passada, a empresa anunciou o desligamento, da presidência do grupo no Brasil, do maior ícone do setor de telecomunicações desde a privatização, Fernando Xavier. O cargo dele será ocupado por Antônio Valente, ex-Anatel, que liderava agora os negócios no Peru. A expectativa era que Amorim assumisse o posto, o que não se confirmou. Amorim ainda está na presidência do conselho de administração da Vivo, cujas regras para substituição de membros, além de obedecer a legislação, precisam respeitar o acordo de acionistas entre Telefónica e Portugal Telecom. Os espanhóis têm o direito de eleger a liderança desse colegiado, conforme o contrato que rege as relações com os portugueses. Por enquanto, não há uma decisão oficial da Telefônica sobre como proceder sobre o assunto, apenas o esclarecimento de que Amorim não mais representa os interesses da Telefônica no conselho da Vivo. Normalmente, o conselho de administração das companhias é definido em assembléia geral ordinária (AGO). Extraordinariamente, o tema é tratado em casos de renúncia. Até o momento, porém, não há nenhum comunicado da Vivo neste sentido, indicando a permanência do executivo.