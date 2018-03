Telefônica diz que investirá R$ 15 bi no País em 4 anos A Telefônica pretende investir no Brasil nos próximos quatro anos R$ 15 bilhões. Segundo nota distribuída hoje pela empresa, os recursos serão aplicados em telefonia fixa e móvel, internet e call center. Os investimentos do grupo espanhol foram anunciados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo presidente mundial da companhia, César Alierta. O encontro entre Lula e Alierta ainda não terminou. Segundo a nota, o grupo Telefônica anunciou também ao presidente que inaugurará nas próximas semanas o novo call center da empresa em São Paulo, que irá gerar cerca de 6 mil empregos diretos. As vagas deverão ser ocupadas por jovens em seu primeiro emprego. Acompanham Alierta no encontro com Lula o presidente da Telefônica Latinoamerica, José-Maria Alvarez Pallete, e o novo presidente do grupo no Brasil, Antonio Carlos Valente. A nota informa também que os investimentos "reiteram o compromisso de longo prazo assumido pelo grupo Telefônica com o Brasil". A Telefônica já investiu R$ 28,9 bilhões em dez anos na ampliação de modernização de produtos e serviços. Este investimento exclui o gasto com compra de ativos.