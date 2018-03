Telefónica eleva previsão de expansão nas vendas em 2006 para 37% O grupo espanhol Telefónica SA anunciou expectativa de crescimento nas vendas acima de 37% para 2006. A projeção original da operadora oscilava entre 34% e 37%. No ano passado, os investimentos da quarta maior empresa de telecomunicações do mundo, em valor de mercado, somaram 8 bilhões de euros (US$ 10,35 bilhões). O montante também ficou acima das estimativas da operadora, que investiu para atender à crescente demanda por banda larga fixa e serviços de telefonia móvel. O total investido no ano passado representa avanço de 50% frente ao anunciado em 2005. Além disso, o volume é superior à atual meta da companhia para 2007, acrescenta o grupo em comunicado. De acordo com a Telefónica, a maior parte dos investimentos foi destinada para as redes de telefonia fixa e banda larga na Espanha e América Latina, a rede móvel de terceira geração na Alemanha e uma rede de segunda geração (ou GSM) no Brasil. Em 30 de setembro, a Telefónica registrava 7,2 milhões de assinantes residenciais de banda larga na Europa e América Latina, com salto de 45% na comparação com o ano anterior. As informações são da Dow Jones.