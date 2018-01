Telefónica estuda vender participação na Portugal Telecom A Telefónica, companhia espanhola de telecomunicações, estuda vender sua participação de 9,96% na Portugal Telecom SA, segundo informa hoje o diário português Jornal de Negócios. O jornal afirma que a companhia espanhola venderia sua participação pelos termos da oferta pública de aquisição (OPA) que a Sonaecom fez pela PT - o grupo Sonae ofereceu 9,5 euros (US$ 12,01) por ação da companhia portuguesa. Se vender sua participação pelo preço proposto pela Sonaecom, a Telefónica obterá mais de 1 bilhão de euros (US$ 1,26 bilhão). Recentemente, a Telefónica mostrou interesse em comprar a parte da PT na brasileira Vivo - Telefónica e PT têm, cada uma, 50% da operadora de telefonia celular. Já a Sonaecom declarou que, se sua oferta pela PT for bem sucedida, não tem a intenção de manter participação minoritária em qualquer operação internacional da Portugal Telecom, o que pode resultar na venda da Vivo. O conselho da PT classificou a oferta da Sonaecom de "hostil e subvalorizada" e recomendou que os acionistas rejeitem a proposta. As informações são da Dow Jones.