Telefônica fecha compra da TVA Os presidentes do Grupo Telefônica no Brasil, Fernando Xavier Ferreira, e do Grupo Abril, Roberto Civita, assinaram ontem, por volta de 16 horas, os contratos de venda da empresa de televisão por assinatura TVA para a operadora, no escritório de advocacia Machado Meyer. Eles queriam ter anunciado o negócio na sexta-feira, mas o batalhão de advogados envolvido nas negociações não havia chegado a um acordo. Ontem, Xavier e Civita estouraram um champanhe para comemorar. A Telefônica comprou todas as participações que podia em áreas da TVA que não trouxessem problemas legais, em uma operação que ainda precisa ser aprovada pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). O objetivo da Telefônica é comprar toda a empresa. A Telefônica assumiu 100% das operações de MMDS, TV paga via microondas, da TVA em São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre. Não existem limitações legais para que uma empresa de telefonia exerça o controle do MMDS. A companhia também comprou todos os papéis sem direito a voto das operações de cabo. Em São Paulo, ficou com 19,9% das ações ordinárias, porque seu contrato de concessão a impede de ser controladora de empresas de cabo em sua área. Em Curitiba, Florianópolis e Foz do Iguaçu, ficou com 49% das ações com direito a voto, pois a Lei do Cabo determina que 51% do controle devem ficar na mão de acionistas brasileiros. Não foram divulgados os valores do negócio. No ano passado, a TVA faturou US$ 128 milhões. Comandada por Leila Loria, a empresa atende 320 mil clientes de TV por assinatura e 60 mil de banda larga. Seu capital social é de R$ 837,6 milhões. Segundo comunicado da TVA, o processo de oferta inicial de ações, iniciado em setembro junto à Comissão de Valores Mobiliários, fica suspenso. O acordo entre as companhias não se restringe a mudanças no controle da TVA. Os contratos prevêem que a Abril, que permanece na gestão da empresa de TV paga, vai desenvolver conteúdo segmentado para ser distribuído em novas plataformas da Telefônica, como o IPTV (TV por internet). O conteúdo desenvolvido pela Abril não será exclusivo da Telefônica. A medida pode ser vista como uma reação à presença da Telmex, maior concorrente da Telefônica na América Latina, no controle da Net, maior empresa de TV paga do País. ?A Telefônica acredita que a parceria firmada vai beneficiar os clientes de ambas as empresas com a oferta do ?triple play?, serviços de telefonia, internet de banda larga e TV por assinatura?, apontou a Telefônica em comunicado. ?Essa convergência é uma tendência internacional e a Telefônica já vem oferecendo esses serviços a seus clientes em outros países.? A Net tem em seu controle a Embratel, que pertence à Telmex. Em seis meses, a empresa conquistou 115,4 mil clientes de telefonia. A Net também anunciou este mês a compra da Vivax, segunda maior empresa de cabo do País, elevando sua participação para 45% do mercado total de TV paga e para 75% do mercado de TV a cabo. ?Foi uma oferta de reação?, afirmou Luis Shibata, diretor-geral para América Latina da consultoria The Yankee Group, sobre a compra da TVA. ?As empresas de cabo que restaram são bem menores, mas não deixam de ser interessantes.? Uma delas seria a TV Cidade, com 86 mil assinantes. A Telefônica e a Abril também assinaram contratos de compartilhamento de infra-estrutura. Com isso, a TVA pode usar a rede da Telefônica, oferecendo IPTV nos locais onde não tem rede. A operadora de telefonia tem 1,378 milhão de clientes de banda larga e 12,342 milhões de linhas.