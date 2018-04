Telefônica investe R$ 67,1 mi em Ribeirão Preto neste ano O diretor-geral da Telefônica, Stael Prata Silva Filho, disse hoje que a operadora investirá, até o final deste ano, R$ 67,1 milhões na região de Ribeirão Preto (SP), entre expansão e modernização dos produtos, serviços e atendimento aos usuários. Em Ribeirão Preto, oito áreas (entre bairros, condomínios e até o distrito de Bonfim Paulista) serão beneficiadas com os serviços de banda larga. Ribeirão tem, segundo a empresa, uma média de telefonia fixa de 39,1 linhas para cada grupo de 100 habitantes (197,5 mil no total), superando a média brasileira (28,2 linhas) e a paulista (31 linhas). A cidade tem ainda 87% dos domicílios com linha fixa, superando a média nacional, de 59%. A região tem 549,88 mil linhas em serviço, 56 mil assinantes de banda larga e 13,7 mil telefones públicos. "A área de cobertura de banda larga em Ribeirão Preto é de 13%, enquanto a média brasileira é de 4%", comentou Silva Filho. Ribeirão tem cerca de 28,5 mil clientes de banda larga e a capacidade da Telefônica é para 38 mil usuários no momento. Dos 53 municípios abrangidos na área de cobertura da Telefônica na região, 25 deles, pequenos, ainda não têm banda larga. Silva Filho comentou que, pela densidade de telefonia fixa e o "crescimento espantoso" da telefonia móvel no País, cerca de 1.200 telefones públicos (orelhões), dos mais de 4,4 mil, deverão ser retirados de Ribeirão. "Mas vamos manter telefones públicos onde houver grande demanda, respeitando a necessidade de um aparelho a até 300 metros de deslocamento das pessoas."