Telefônica lança pacotes de banda larga a pequenas e médias empresas A Telefônica anunciou hoje o lançamento de planos de internet rápida voltados a pequenas e médias empresas. O Speedy Negócios, como foi batizado o novo portfólio de produtos, trará cinco versões de serviços de internet rápida, sendo a mensalidade mais barata de R$ 79,90. "O novo portfólio acompanha a evolução dos clientes de pequenas e médias empresas, que usam cada vez mais a internet rápida para aplicações complexas, como streamings compartilhados, videoconferências, movimentações financeiras, compras de material on line, consulta de banco de dados e cursos on line para funcionários", diz a empresa de origem espanhola, em comunicado. Segundo a empresa, uma das vantagens do serviço é o IP Fixo, que permite ao usuário acessar o computador da empresa mesmo fora do escritório. Os planos ofertados podem ligar de dois a 30 computadores à rede, número que depende do serviço contratado. "Hoje, mais de 70% dos clientes da Telefônica neste segmento possuem redes internas", conforme a Telefônica. Em março deste ano, diretores da Telefônica afirmaram que a conversão do sistema de cobrança de pulsos para minutos deveria gerar um aumento de clientes em banda larga. Na ocasião, a concessionária disse que espera fechar o ano com dois milhões de clientes, número que deve subir em 500 mil até o final de 2008. A justificativa, conforme o diretor-geral da operadora, Stael Prata Silva Filho, é que com a mensuração dos minutos gastos na telefonia fixa, o cliente que usa a linha para acessar a internet tende a optar por planos básicos de minutos. De acordo com ele, cerca de 85% dos clientes da Telefônica fazem ligações de curta duração. O restante, 15%, costuma fazer chamadas mais longas, base que tem grande participação dos clientes que usam a linha discada para acessar a internet.