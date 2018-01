Telefónica pode querer os 50% da Vivo no Brasil O Banesto considera improvável que a Telefónica apresente contra-oferta à Portugal Telecom, mas observou que o grupo de telefonia espanhol pode querer os 50% da Vivo, a joint-venture que a Telefónica Móviles detém com a Portugal Telecom no Brasil, por cerca de ? 1,75 bilhão (US$ 2,1 bilhões). Os recursos para uma compra potencial podem vir da participação de 9,9% que a Telefónica detém na PT, avaliada em ? 1,07 bilhão (US$ 1,28 bilhão). A Telefónica negou-se a comentar o assunto.