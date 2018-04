Telefónica pretende investir ? 10 bi na América Latina até 2009 O presidente da Telefónica, César Alierta, afirmou que o grupo espanhol pretende investir ? 10 bilhões até 2009 na América Latina. O montante será destinado principalmente à ampliação de serviços de telefonia móvel e de banda larga. A meta da companhia é que seus serviços de telefonia móvel atinjam 70% da população até 2009, ante os 40% atuais. Alierta, que participou em Barcelona de seminário organizado pelo Círculo de Economia sobre a América Latina, lembrou que 56% dos clientes do grupo estão nessa região. Os novos investimentos até 2009 somam-se aos ? 42 bilhões que a empresa desembolsou no continente nos últimos 15 anos. "A Telefónica sente-se em casa na América Latina", disse Alierta. As informações são do site do jornal espanhol Cinco Días.