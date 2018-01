Telefônica: reclamantes no Procon são apenas 0,04% dos clientes No Dia Internacional do Consumidor, a Fundação Procon-SP divulgou hoje o relatório das empresas mais reclamadas em 2006. Entre as três primeiras ficaram as empresas de telefonia Telefônica, Vivo e Embratel. Todas elas se defenderam e prometem melhorias em seus serviços. Pela quinta vez, não consecutiva, a empresa de telefonia fixa Telefônica liderou com 2.262 queixas feitas pelos consumidores. A Telefônica, que havia ficado em quarto lugar no balanço de 2005, se defendeu em nota oficial, por meio de sua assessoria de imprensa, sustentando que o levantamento não dimensiona a base de clientes das empresas. "Apesar das 2.262 reclamações significarem um número elevado, elas correspondem a 0,04% dos cinco milhões de clientes da Telefônica na cidade de São Paulo", sustentou. A empresa de telefonia fixa frisou ainda que, entre as prestadoras de serviços assistenciais, ela tem o maior nível de solução de reclamações junto à entidade de defesa do consumidor, o Procon. "A Telefônica resolveu 95,6% das queixas", afirmou a empresa. Segundo a nota oficial, a empresa se compromete a continuar trabalhando "para aprimorar cada vez mais a qualidade e a eficiência dos seus serviços e atendimento". E complementou: "A operadora tem investido fortemente na ampliação de seus sistemas de atenção ao cliente em busca de melhorias no atendimento e na resolução dos problemas apontados pelos usuários." A operadora de telefonia móvel Vivo que ficou em segundo lugar no ranking do Procon-SP de 2006, com 1.776 reclamações, afirmou, em comunicado oficial, que a empresa investe constantemente na melhoria da qualidade de prestação de seus serviços, "que inclui a capacitação de seus colaboradores e o aprimoramento de seus processos". "Estas ações têm como objetivo garantir o bom atendimento a seus clientes, antecipando suas necessidades e diminuindo as eventuais situações de insatisfação", acrescentou. Já a operadora Embratel, que ocupou a terceira colocação entre as empresas mais reclamadas no balanço deste ano, com 916 queixas, declarou que se preocupa com seus clientes e que investe constantemente na melhoria de seus serviços prestados. "Dentre as ações da Embratel voltadas para o aperfeiçoamento do atendimento ao cliente, destacamos a capacitação dos funcionários do call center, o controle de qualidade e a criação de canais exclusivos para recebimento de solicitações dos consumidores", afirmou a empresa.