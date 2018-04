Telefónica vai brigar para manter controle da Vivo e da TIM A Telefónica, que anunciou em Madri no fim de semana a compra do grupo controlador da Telecom Italia, já prepara sua estratégia de defesa contra o tiroteio do qual será alvo no Brasil. Dona da Telefônica, empresa de telefonia fixa de São Paulo, a espanhola divide com a Portugal Telecom o controle da operadora Vivo, líder no mercado celular no Brasil. A Telecom Italia, por sua vez, participa do bloco de controle da Brasil Telecom (BrT) e é dona da TIM celular, segunda colocada no ranking de celulares. Com o negócio na Europa, o grupo ficará com 54% do mercado de celulares no Brasil. No comunicado divulgado em Madri há um trecho direcionado ao mercado brasileiro, frisando que Telefónica e Telecom Italia ?serão geridas autônoma e independentemente?. A empresa diz que os integrantes do conselho de administração se absterão de votar ?em decisões empresariais que afetem países em que ambas as empresas tenham presença?. A Pirelli, acionista majoritária da Telecom Italia - que viu frustrada a tentativa de compra de sua participação pela mexicana América Móvil, do bilionário Carlos Slim -, aceitou a proposta da Telefónica de compra, por 4,1 bilhões (US$ 5,6 bilhões). A Telefónica passa a liderar, com 42,3% um consórcio que reúne Generali (28,1%), Mediobanca (10,7%), Intesa (10,7%) e Benetton (8,2%). As cinco detém 18% da Olimpia, controladora da Telecom Italia. A Telefónica detém 5,6% na Telecom Italia. Com isso, sua participação na holding fica em 23,6%. O negócio tende a tumultuar o quadro de telecomunicações nacional. ?O mercado vai ficar mais embolado. Caberá ao Cade e à Anatel a manifestação acerca dos impactos dessa compra?, disse Alberto Guth, sócio do Angra Partners, gestor de participações dos fundos de pensão estatais e do Citibank na Brasil Telecom e na Telemig e Amazônia Celular. No Brasil, os italianos já haviam sido obrigados pelo Cade a escolher entre a TIM e a BrT. Em outubro, a Italia Telecom anunciou que sairia da BrT, mas ainda não fechou negócio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.