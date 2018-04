Telefónica vai ficar com a Vivo, diz jornal espanhol A Telefónica e a Portugal Telecom (PT) chegaram a um acordo para desfazer sua parceria na Vivo, segundo o qual a empresa espanhola ficará com 100% da operadora de telefonia celular brasileira, informou hoje o jornal espanhol El Confidencial. O anúncio do negócio, segundo o jornal, depende da possibilidade de a Portugal Telecom poder substituir sua participação de 50% na Vivo por outro investimento no setor de telefonia celular brasileiro. Esse acordo não significa necessariamente que a Telefónica venderá os 10% de capital que detém na Portugal Telecom, embora essa ação deverá ser concretizada posteriormente. Segundo o El Confidencial, esta foi a solução encontrada para superar o mal-estar criado na direção da Portugal Telecom após a operadora espanhola ter apoiado a tentativa de aquisição da portuguesa pela Sonaecom. Sobre o assunto, a Portugal Telecom disse que não comenta rumores de mercado. Uma fonte da empresa lembrou que a companhia sempre informou os fatos em primeira mão aos seus acionistas e às entidades competentes. Com informações de agências internacionais.