Telefónica vence disputa por licença para operar na Eslováquia A Telefónica SA, que no Brasil divide com a Portugal Telecom o controle da Vivo, recebeu hoje licença do governo da Eslováquia para operar telefonia móvel no país. Com o movimento, o grupo espanhol dá continuidade a sua expansão pelo leste europeu. A Agência de Telecomunicações da Eslováquia anunciou que irá conceder à Telefónica O2 Slovakia, subsidiária local do grupo, licença para oferecer serviços de segunda e terceira geração (3G). Na disputa, a companhia espanhola superou ofertas das concorrentes Mobilkom Austria e do consórcio B Four, liderado pela Ceske Radiokomunikace. A Eslováquia, porém, pode se mostrar um negócio difícil para a Telefónica. Os analistas estimam que o grupo terá trabalho para se estabelecer em um mercado de 5,4 milhões de pessoas com mais de 80% penetração, que é dominado por dois participantes: a Orange Slovakia (subsidiária da France Telecom SA) e a T-Mobile Slovakia (controlada pela Deutsche Telekom AG). As duas empresas possuem 2,5 milhões e 2 milhões de assinantes, respectivamente. As duas partes não revelaram detalhes sobre o preço pago pela Telefónica. No entanto, especialistas estimam que os custos com a licença são baixos se comparados com as possíveis despesas para introdução de um novo produto. "Estimamos um investimento inicial para construção da rede de 1 bilhão de euros nos próximos três anos", acrescenta Antay. As informações são da Dow Jones.