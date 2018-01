Telemar anuncia unificação de todos os produtos com nome Oi A Oi anunciou hoje a adoção de marca única para os serviços de telefonia fixa, celular, internet e entretenimento em substituição ao nome Telemar. De acordo com o comunicado da empresa, o objetivo é conduzir uma maior convergência de serviços para o consumidor, com mais "simplicidade". A empresa lançará amanhã campanha publicitária para comunicar a adoção da marca única. Segundo a companhia, de agora em diante o telefone Telemar virou Oi fixo. Já o serviço de banda larga passa a se chamar Oi Velox. O lançamento de serviço fixo e móvel em um único aparelho será denominado Oi Flex. O presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, afirmou que mais de dois milhões de pessoas já aderiram aos novos planos de minutos da Telemar. O executivo fez referência às novas regras do setor de telecomunicações que prevêem a migração dos planos de telefonia fixa dos antigos "pulsos" para minutos. De acordo com ele, quem não aderir aos novos planos da Telemar, na região onde a operadora atua, poderá ser alocado em dois planos básicos obrigatórios. Mas informou que a empresa fará uma série de contatos com os clientes, na "tentativa de ajudá-lo a escolher o melhor plano de minutos para suas necessidades". Quando questionado sobre a possibilidade de uma nova tentativa de reestruturação societária na Oi, Falco afirmou que "como toda novidade tem um timing, o timing daquela novidade era naquela hora". A empresa tentou realizar a reestruturação, sem sucesso, em dezembro do ano passado. Ele comentou o impacto que teria a reestruturação na capacidade de alavancagem de capital da empresa - que poderia ser usada em aquisições de importância para a Oi. "Com a reestruturação, teríamos uma capacidade de alavancagem infinita", disse, explicando que, agora, a empresa tem que se acostumar a uma capacidade de alavancagem limitada a sua geração de caixa. "Mas temos uma boa geração de caixa, um Ebitda de R$ 6 bilhões ao ano", afirmou. Falco considerou que aquisições pela empresa também dependerão do preço do ativo a ser comprado. Porém, mesmo, sem a vantagem da reestruturação, o executivo permanece com uma postura otimista. "Apesar de não ter passado a reestruturação, continuamos muito ambiciosos", disse.