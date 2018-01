Telemar cancela assembléia por ordem da Justiça A Telemar cancelou a convocação da assembléia marcada para a próxima segunda-feira (27/11) devido a uma decisão judicial. O pedido foi feito pela própria companhia. A decisão foi proferida pela desembargadora Valéria Maron, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ela decidiu suspender a terceira convocação até que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se pronuncie.