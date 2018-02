Telemar desiste da oferta secundária de ações As empresas Telemar desistiram da oferta pública secundária de ações, "em decorrência das alterações das condições do mercado", informa fato relevante divulgado pelo grupo. A reorganização societária, no entanto, prossegue, com manutenção de relações de troca e dos pedidos de registro do programa de ADR da Telemar Participações e no Novo Mercado da Bovespa, entre outros pontos. As administrações das empresas esperam que a reorganização societária seja concluída no quarto trimestre do ano.