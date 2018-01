Telemar deve deixar de distribuir fortes dividendos O presidente da Telemar, Luiz Eduardo Falco, disse hoje que a empresa não terá mais compromisso com a distribuição anual de dividendos ao redor de R$ 3 bilhões por ano. Conforme explicou em entrevista coletiva à imprensa para comentar o resultado da Assembléia Geral Extraordinária (AGE) que rejeitou a operação de reestruturação societária, esse era um compromisso dos acionistas mas que agora, devido ao resultado da AGE, deixa de existir. "O volume de dividendos passará a ser determinado a cada ano nas assembléias dos acionistas", disse Falco. O aumento na distribuição de dividendos era o argumento da empresa para compensar os minoritários com a diluição no controle acionário da companhia. Falco interpretou que a queda das ações da empresa hoje nas bolsas de valores sinalizou que o mercado queria a reestruturação da companhia. "Tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais registraram queda. Isso mostra que a avaliação do mercado era que a reestruturação geraria ganho para a empresa", disse. Falco observou que as ações ordinárias têm registrado uma volatilidade maior que as ações preferenciais. "A volatilidade grande tem sido sempre nas ações ON. As preferenciais têm oscilado menos", comentou.