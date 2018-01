Telemar lança serviço que une telefone fixo e celular O Grupo Telemar lançou um serviço que une telefones fixos e celulares, a exemplo do Único, que a Brasil Telecom colocou no mercado no ano passado. O produto será vendido como Oi Flex e permitirá que o usuário efetue e receba ligações quando estiver em casa como se fosse um telefone fixo. No restante do tempo, quando estiver fora de sua área residencial, o cliente pagará as tarifas de um celular convencional. A Motorola é parceira da Telemar na oferta do serviço, assim como foi da Brasil Telecom. O Único já comercializou 200 mil unidades. Ao adquirir o produto Oi Flex, o consumidor poderá comprar de um a três aparelhos da Motorola, no modelo V3, além do ponto de acesso que faz a comunicação entre a rede GSM e a linha fixa. A conexão entre as redes é realizada por meio da tecnologia chamada de "bluetooth". O alcance do ponto pode chegar a 100 metros. O Oi Flex pode ser adquirido por clientes novos ou antigos da Oi, nos planos pré ou pós-pago. As chamadas efetuadas pelo Oi Flex para a linha fixa serão faturadas normalmente no telefone fixo e as chamadas efetuadas para um outro móvel serão cobradas na conta da Oi. O objetivo das operadoras com esses serviços é reter o tráfego dentro de sua rede e evitar a migração para a infra-estrutura da concorrência. A idéia do serviço é também tornar mais fiel o usuário da telefonia fixa. No ano passado, as operadoras sofreram com a elevada taxa de desligamento das linhas fixas tradicionais. Telemar e Brasil Telecom conseguem oferecer o produto por serem grupos integrados, com atuação em telefonia fixa, móvel e banda larga. A Telefônica ainda não consegue oferecer esse serviço em São Paulo porque não tem o controle integral da Vivo - 50% estão nas mãos da Portugal Telecom.