Telemar lança sistema de integração para fixo e celular A Telemar lançou um sistema de integração para os serviços de telefonia fixa e celular. O sistema, conhecido como Digitronco/ISDN, permite a formação de redes corporativas virtuais de voz, com chamadas intra-grupo grátis e discagem abreviada entre PABXs e os telefones Oi, empresa de celular do grupo. "Esta solução reforça a estratégia de convergência do grupo Telemar, tendo sempre em vista a otimização de serviços para os clientes. Entre os benefícios previstos com o Digitronco/ISDN, além da economia, destaco a possibilidade de ter empresas 100% integradas, otimizando a comunicação entre funcionários, fornecedores e parceiros de negócios e, como conseqüência disso, um ganho de produtividade", disse o diretor de marketing para o mercado corporativo do grupo Telemar, Abel Camargo. A solução fornece integração total de todos os terminais fixos (PABXs) e celulares da Oi, como se estivessem no mesmo endereço. A novidade, segundo a empresa, é que o serviço dispensa o uso de tie-lines (linhas dedicadas), garantindo uma redução de despesas com telefonia. De acordo com a Telemar, outro benefício econômico do serviço é a previsibilidade de gastos com ligações intra-grupo, já que fica estabelecido um valor fixo para este tipo de tráfego.