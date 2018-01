Telemar não consegue quórum para votar reestruturação A assembléia de acionistas da Telemar começou no final da manhã e foi encerrada em minutos. O encontro foi instalado, mas a votação da reestruturação societária não foi sequer colocada em pauta porque não houve quórum para tanto. O porcentual dos presentes garantiu apenas a abertura do encontro. Compareceram mais de 400 investidores, representantes de 60,35% das ações ordinárias e 29,17% das preferenciais. Essa fatia é suficiente para abrir a assembléia, mas não para votar a pauta. Isso porque o projeto da Telemar, pela Lei das Sociedades por Ações, exige presença de 50% dos votantes para aprovação do tema. Com quase duas horas de atraso, a empresa exibiu o quórum da reunião nos telões preparados para o evento e houve a comunicação de que a votação não poderia ocorrer. Logo após esse comunicado, houve tumulto entre os executivos da empresa e investidores pessoas físicas - em sua maioria, idosos. Havia até mesmo pessoas com andador. Os pequenos aplicadores estavam descontentes com a impossibilidade de votar, dada a dificuldade logística para muitos deles de comparecer à reunião. Agora, a companhia estuda fazer uma segunda convocação da assembléia, para o dia 24, e a terceira, para o dia 27. A confirmação dessas datas depende de uma reunião dos executivos prevista para ocorrer logo após o encerramento do encontro de hoje.