Telemar não desistirá de processo de reestruturação, diz Falco O presidente do Grupo Telemar, Luiz Eduardo Falco, disse na tarde de hoje que a companhia não vai desistir de seu processo de reestruturação societária, apesar de a assembléia marcada para hoje ter sido adiada. "A empresa não tem nenhuma vontade de desistir do processo. Quer fazer algo efetivamente dentro dos âmbitos legais", disse Falco, citando as orientações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). "Tivemos um hipercuidado para fazer tudo dentro da linha da CVM", disse o presidente da companhia, depois de participar da abertura de uma solenidade do Ministério da Cultura sobre TVs públicas realizada no Instituto Cultural Oi Futuro. Falco atribuiu à Justiça, que diverge em relação a quais acionistas têm direito a voto, o adiamento da assembléia. Ele não soube dizer se a assembléia acontecerá ainda este ano. "Vai depender de a desembargadora escutar a CVM e efetivamente reavaliar sua posição. Para nós, era muito claro o processo. Tinha uma instrução e a gente estava seguindo ela bonitinho. Em nenhum momento a gente inventou nada". Para o presidente da Telemar, não é possível dizer se a proposta de reestruturação seria derrotada com a prevalência da interpretação da Justiça. "Não temos noção dos votos", disse. "Sobre se vai ganhar ou perder a gente (direção) sempre se exclui porque são movimentos especulativos".