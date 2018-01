Telemar não divulga lista e acredita que estrangeiros participaram O presidente da Telemar, Luiz Eduardo Falco, disse no início da tarde que a empresa não tem interesse em divulgar a lista dos acionistas que participaram hoje da assembléia marcada para tratar do processo de reestruturação societária do grupo. Entretanto, o executivo acredita que os fundos estrangeiros que já haviam se posicionado contra a operação estiveram presentes à reunião. "Não vamos divulgar quem se inscreveu ou não porque a companhia tem tentado ser o mais neutra possível. Qualquer tipo de informação, dado que não houve a votação, serviria apenas para especulação", afirmou. Falco lembrou que a Telemar já esperava que não houvesse quórum na primeira convocação. Nesta tarde, a diretoria da empresa decidirá a data da nova assembléia, que, por determinação da Comissão de Valores Mobiliários, precisa de pelos menos 10 dias de prazo em relação à primeira convocação. Ele admitiu que houve uma frustração entre os pequenos acionistas que participaram da assembléia. A estimativa é que cerca de 400 pessoas estiveram no Scala Rio, onde se realizou o encontro. Ele disse ainda que os esclarecimentos prestados pela companhia não foram suficientes para acabar com as dúvidas dos minoritários, mas lembrou que a empresa enviou 800 mil cartas aos seus acionistas e que abriu um call center destinado exclusivamente a tirar dúvidas sobre a operação.