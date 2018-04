Telemar obtém registro para negoicar ações em NY O Grupo Telemar anunciou hoje que obteve autorização da Securities and Exchange Commission (SEC) para que a Oi Participações possa ter seus papéis negociados no mercado americano. A Oi Participações será a empresa resultante da reestruturação. Segundo a Telemar, na prática, a SEC deu sinal verde para que o processo seguisse adiante. Os ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) da Oi Participações já receberam até um código para serem negociados na Bolsa de Nova York: "KOI". Na Bolsa de Valores de São Paulo, o código será "OIOI". Agora, os detentores de ADRs nos Estados Unidos e de ações preferenciais no Brasil precisam votar a reorganização, na assembléia marcada para o dia 13 de novembro. Com o registro na SEC e a decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre o quórum necessário na assembléia, a reorganização foi aprovada pelas duas autarquias do mercado de capitais. Falta agora apenas a autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A iniciativa de reorganização societária que vai criar a Oi Participações fará com que os acionistas - hoje distribuídos em três sociedades distintas (Telemar Participações, Tele Norte Leste Participações e Telemar Norte Leste) - sejam reunidos em uma única entidade, até hoje denominada Telemar Participações S.A.