Telemar realiza hoje nova assembléia O Tribunal de Justiça do Rio concedeu ontem liminar que impede o voto do Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que participam do bloco de controle da Telemar, nas assembléias de acionistas que vão decidir a reestruturação do grupo, marcadas para hoje e segunda-feira. A decisão toma como base o artigo 115 da Lei das S/A, que trata do abuso do direito de voto e conflito de interesses. No dia 7 de novembro, o fundo Polo Norte, da gestora de recursos Polo Capital, entrou com uma ação contra a Telemar alegando abuso de poder do controlador, por causa da grande diferença de preços entre as ações ordinárias e preferenciais da empresa embutida na reestruturação societária. Em linhas gerais, o objetivo das mudanças é simplificar a estrutura acionária da Telemar, hoje formada por três empresas e seis diferentes classes de ação, que ficariam juntas numa única empresa. Para fazer a troca, os controladores estipularam uma cotação para cada tipo de papel que provocou reação irritada dos minoritários. Pela proposta, cada ação ordinária vale 2,6 preferenciais. A troca resultaria em diluição da participação dos preferencialistas no capital total da empresa de 71,5% para 45,4%, com perda de R$ 2,2 bilhões. Os controladores, que deixariam o comando da empresa ao fim do processo, já que o controle seria pulverizado, argumentam que esse é o preço para eles abrirem mão do acordo de acionistas. A desembargadora Valéria Maron, do TJ do Rio, acolheu parcialmente o pedido do Polo Norte: permitiu a realização da assembléia, mas proibiu o voto dos controladores. Na prática, isso se refere ao BNDES e à Previ, já que os demais (GP Investimentos, Andrade Gutierrez e Grupo La Fonte) detêm ações ordinárias e não poderão se manifestar por determinação da CVM.