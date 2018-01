Telemar recebe hoje representantes da sul-africana Telkom A Telemar recebe hoje a visita de uma comissão da empresa de telecomunicações da África do Sul Telkom. A operadora sul-africana está interessada em conhecer projetos de universalização dos serviços de telecomunicações e inclusão digital em regiões com baixa densidade demográfica, condições que existem tanto na África do Sul quanto no Brasil, principalmente na área da Telemar que abrange a maior parte da Amazônia e todo o Nordeste. Além da Telemar, o grupo vai conhecer projetos desse tipo também no Peru, na Índia e em Bangladesh. Segundo nota da Telemar, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) intermediou o contato entre as duas empresas.