Telemar remarca assembléia para 15 de dezembro A Telemar remarcou para o dia 15 de dezembro, às 9 horas, a terceira convocação de assembléia geral extraordinária que examinará sua reformulação societária, que objetiva listar a empresa no Novo Mercado. A realização da reunião foi liberada depois que a Justiça, após consulta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), liberou o voto de todos os preferencialistas. A empresa alterou o local do encontro para a Associação Atlética do Banco do Brasil, na Lagoa, no Rio de Janeiro, por conta do elevado número de acionistas que compareceram à primeira e à segunda convocação da Assembléia Geral Extraordinária (AGE).