Telemar sobe e leva Bovespa a alta mais forte que NY As ações da Telemar ajudaram o índice Ibovespa a subir mais que as Bolsas dos Estados Unidos pela manhã. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo abriu em alta e logo começou a cravar máximas, sustentado pelas ações das operadoras de telefonia. Por volta das 10h30, no entanto, a abertura em queda das praças em Nova York pressionou o indicador local, que virou a passou a cair. Mas a pressão não foi duradoura. Logo após o início dos negócios, as próprias bolsas nos EUA voltaram a subir, o que melhorou a situação por aqui. Às 12h45, o Ibovespa subia 0,65%, Dow Jones +0,27% e Nasdaq +0,64%. Telemar PN é o maior volume financeiro, com R$ 117 milhões e alta de 0,82%. Petrobras, pressionada pela queda do petróleo no mercado internacional, tem giro de R$ 90,8 milhões e cai 1,24%. O terceiro papel mais negociado é Telemar ON, com alta de 6,76% e volume de R$ 65 milhões. A Telemar anunciou que desistiu da oferta secundária de ações, mas manteve seus planos de reorganização societária. Com isso, uma das preocupações do mercado é eliminada, que era o preço muito alto de compra dos papéis ON estipulado para a oferta. Além disso, a operação era condicionante para o restante da reestruturação.