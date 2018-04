Telemar tem lucro de R$ 269,6 milhões no 3º trimestre A Telemar registrou lucro líquido de R$ 269,6 milhões no terceiro trimestre deste ano, o que equivale a uma redução de 10,4% sobre os R$ 301,0 milhões apresentados em igual intervalo de 2005. A receita líquida da empresa subiu 1,79%, para R$ 4,310 bilhões. Os custos e as despesas operacionais somaram R$ 2,759 bilhões, após alta de 11,79% sobre os R$ 2,486 bilhões do mesmo período do ano passado. O gasto com serviços prestados teve alta de 23,22%, para R$ 829,8 milhões; e com interconexão subiu 31,61%, para R$ 793,8 milhões. O Ebitda (lucro antes dos impostos, depreciação e amortização) da Telemar ficou em R$ 1,551 bilhão entre julho e setembro, o que representa uma queda de 11,22% sobre os R$ 1,747 bilhão do terceiro trimestre de 2005. A margem da geração operacional de caixa passou de 41,3% para 36% na mesma base comparativa. As despesas financeiras líquidas totalizaram R$ 322,7 milhões, o que representa uma redução de 19,56% ante os R$ 401,2 milhões do ano passado. A companhia registrou receita não operacional de R$ 7,7 milhões entre julho e setembro, comparado a uma despesa de R$ 11,1 milhões em igual intervalo de 2005. O lucro líquido acumulado pela Telemar nos nove primeiros meses deste ano foi de R$ 696,7 milhões - praticamente estável frente os R$ 697,7 milhões obtidos de janeiro a setembro do ano passado. Em 30 de setembro, o patrimônio líquido da companhia estava em R$ 8,676 bilhões.