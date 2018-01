Teles: mudança em telefonia tem que levar em conta o mercado Os presidentes das três maiores empresas de telefonia fixa do País - Telemar, Telefônica e Brasil Telecom - afirmaram hoje que as mudanças a serem feitas no marco regulatório do setor devem levar em conta o que já está acontecendo na prática no mercado. "A evolução da Lei Geral de Telecomunicações (LGT) tem que ir mais em direção ao mercado do que à regulação, sob pena de o mercado atropelar a regulação", afirmou o presidente da Telemar, Luiz Eduardo Falco, em debate no seminário "Políticas de Telecomunicações". Segundo ele, nessa discussão sobre o marco regulatório, é preciso separar o que é política pública do que é típico da área de negócios. O presidente da Brasil Telecom, Ricardo Knoepfelmacher, disse que o debate sobre as novas regras não deve ser polarizado. "Devemos trabalhar juntos para que o cliente seja o rei. É ele que deve escolher o que quer." Segundo Knoepfelmacher, a convergência tecnológica - que unifica serviços de telefonia, internet e televisão - já chegou ao mercado, mas, na parte regulatória, há distorções. "Podem oferecer telefonia da minha região, mas não posso oferecer TV a Cabo", comentou. A legislação impede que uma concessionária, como a Brasil Telecom, tenha outra concessão como a de TV a cabo na mesma região em que presta serviço de telefonia fixa. O presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente, sugeriu que, antes de se criar uma Lei de Comunicação de Massa, sejam feitas mudanças mais pontuais, adotando-se uma estratégia mais flexível. Ele citou como exemplo uma eventual revogação da Lei do Cabo, que, entre outras coisas, limita em 49% a participação do capital estrangeiro.