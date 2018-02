Teles pedem reajuste de 2,96% na tarifa de fixo para celular As empresas de telefonia fixa e móvel ingressaram nesta semana na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) com um pedido para reajustar em 2,96% as tarifas das ligações locais de telefones fixos para celulares (VC1). Elas ainda encaminharam uma comunicação à Anatel de que foi feito um acordo entre as operadoras fixas e móveis para aumentar a tarifa de uso da rede móvel (VU-M) em 1,8%. A Anatel confirma o pedido conjunto de reajuste, mas não revela os porcentuais. Segundo a assessoria da agência, o órgão solicitou às empresas que fundamentem melhor o pedido de aumento.