Telesp PN sobe na expectativa de novos dividendos As ações da Telesp (Telefônica) estavam entre os destaques positivos desta manhã no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo. Às 11h08, subia 1,06%, para R$ 50,35, depois de 48 negócios. O mercado aguarda um anúncio de dividendos pela operadora. Os proventos pagos pela companhia são sempre aguardados com ansiedade, dado o grande volume. Os investidores contam que a empresa comunique em breve a distribuição em razão do cronograma histórico utilizado. Embora não sejam datas previamente determinadas, os analistas comentam que os pagamentos são normalmente anunciados no início de outubro. Também era costume informar uma distribuição em abril, mas neste ano o aviso ao mercado veio apenas em 23 de maio. Na época, a operadora aprovou o crédito de quase R$ 1,5 bilhão aos seus acionistas - entre dividendos intermediários e juros sobre capital próprio já referentes a 2006. Por isso, a crença é de que dentro dos próximos dias, a Telesp possa comunicar um novo pagamento. Os especialistas esperam entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão de remuneração, o que representa um ganho significativo ante as cotações atuais - de até 6%. A companhia é grande pagadora de dividendos pois usa esse mecanismo para transferir à controladora espanhola a reserva de lucros e os resultados operacionais do Brasil.