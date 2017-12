Telmex anuncia oferta de compra das ações da Embratel A Embratel Participações divulga fato relevante em que informa que a Teléfonos do México (Telmex) apresenta hoje à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio de sua controlada Telmex Solutions Telecomunicações, pedido de registro de oferta pública para a aquisição da totalidade das ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) da Embratel. O objetivo é cancelar o registro de companhia aberta da empresa. O preço de aquisição será de R$ 6,95 tanto para as ONs quanto para as PNs, atualizado pela TR mensal até a data de liquidação da operação, ainda não definida. Ontem na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), as preferenciais da Embratel fecharam cotadas a R$ 5,53, enquanto as ordinárias valiam R$ 5,25. O Unibanco atuará como instituição intermediária, que será estendida aos detentores de ações preferenciais que lastreiam American Depositary Shares (ADSs). O cancelamento do registro de companhia aberta da Embratel será condicionado à aceitação da Oferta Pública de Aquisição (OPA) por acionistas titulares de mais de dois terços das ordinárias e preferenciais em circulação que tenham sido habilitadas para a OPA.