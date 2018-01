Telmex passa a deter 96,4% do capital da Embratel A Telmex passou a deter 96,4% do capital total da Embratel após a oferta pública de ações realizada ontem na Bolsa de Valores de São Paulo. Ao comprar 3,626 bilhões de papéis ordinários e 234,765 bilhões de preferenciais, a mexicana ficou com 98% do capital votante e 94,7% do preferencial. Os acionistas remanescentes da Embratel poderão vender suas ações para a Telmex pelos próximos três meses, até 7 de fevereiro de 2007. O preço é o mesmo oferecido na operação de hoje, de R$ 7,03 por lote de mil, atualizado pela variação da Taxa Referencial - TR mensal, pro rata temporis, desde 8 de maio de 2006.