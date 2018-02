Telmex tem interesse em outras empresas de TV a cabo na AL A mexicana Telmex, operadora de telecomunicações que no Brasil controla a Embratel, revelou que está em negociações com empresas de TV a cabo em diversos países da região. "Estamos interessados em mais companhias do segmento em toda a América Latina", disse o porta-voz Arturo Elias Ayub. No início do mês, a Telmex fechou a compra da operadora colombiana de TV a cabo Superview, que tem 155 mil clientes. Agora, o próximo passo é modernizar a rede da empresa para oferecer também os serviços de voz e dados, segundo Elias Ayub. Os mexicanos pretendem reproduzir na Colômbia a estratégia adotada com sucesso no Brasil, onde adquiriu participação na Net, no ano passado. As informações são da Dow Jones.