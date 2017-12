Temor com lucro das empresas afeta bolsas de NY As ações acentuaram a queda em Nova York, com os papéis da 3M, que integra o índice Dow Jones, despencando 7,75%, para US$ 75,08, por volta das 11h10 (de Brasília). Os dados sobre o emprego divulgados hoje, embora tenham aumentado a esperança de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) possa interromper o ciclo de alta de juros, também desencadearam temores de que a economia possa estar desacelerando a ponto de afetar negativamente o lucro das empresas. A 3M alertou que os lucros antes de itens para o segundo trimestre não devem atingir a meta prevista. A 3M, porém, observou que o balanço deve ficar dentro da média estimada. No comunicado, a 3M citou volume de vendas abaixo do esperado e custos acima do projetado com o aumento de capacidade em sua divisão de sistemas ópticos. A companhia agora espera lucro entre US$ 1,14 e US$ 1,17 por ação para o trimestre, incluindo ganhos líquidos de US$ 0,08 a US$ 0,10 por ação. ÀS 11h40, o índice Dow Jones caía 0,74% para 11.142 pontos, o Nasdaq recuava 0,64% para 2.141 pontos e o S&P estava em baixa de 0,30%, em 1.279 pontos. As informações são da agência Dow Jones.