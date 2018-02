Temor de desaceleração nos EUA segura Bolsas de NY Os principais índices de ações norte-americanos sustentam ganhos modestos hoje, com os investidores comemorando os planos frustrados de ataques terroristas pela política britânica e a acentuada queda dos preços do petróleo. Contudo, os ganhos são limitados porque os investidores permanecem preocupados com relação ao estado da economia dos EUA. Esta semana, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) decidiu fazer uma pausa em sua campanha de aperto monetário, após 17 altas consecutivas na taxa básica de juros. Entre os investidores, contudo, há a preocupação de que talvez o Fed tenha exagerado no ciclo de altas, o que poderia causar uma desaceleração na economia dos EUA e seu impacto sobre os lucros corporativos. Às 16h41 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 39 pontos (0,36%), o Nasdaq avançava 9 pontos (0,46%) e o S&P-500 subia 4 pontos (0,37%). As informações são da Dow Jones.