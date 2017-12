Temporada de balanços nos EUA continua no foco das atenções São Paulo, 21 de julho - A temporada de balanços nos Estados Unidos continua hoje com a divulgação de resultados de quatro companhias, que poderão mexer com os mercados. No Brasil, destaque para a segunda prévia do mês do IGP-M. EUA/Balanços - Quatro empresas nos Estados Unidos divulgam seus balanços do segundo trimestre de 2006: Caterpillar Inc., Halliburton Co., Eli Lilly & Co. e NuCor Corp. Brasil/Balanços - Telesp, Localiza e Net divulgam seus resultados do segundo trimestre de 2006. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) da segunda prévia de julho.