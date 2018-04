Tendências Consultoria vence Top 10 Geral do Ranking AE Projeções A Tendências Consultoria Integrada foi a grande vencedora do Top 10 Geral na primeira edição do prêmio Destaque Agência Estado Projeções. Foi ela que melhor soube estimar o comportamento de sete indicadores econômicos em 2006, um ano cheio de surpresas, de dólar baixo, de inflação abaixo do centro da meta e de taxa de juros em patamar inédito nos tempos do Real. A Nobel Asset Management ficou em segundo lugar; e o Banco Safra, em terceiro. O Banco Itaú conquistou o primeiro lugar do Top 10 Básico, que leva em conta apenas os indicadores de inflação, câmbio e juros (as balizas para as operações no mercado financeiro). Em segundo, ficou a Tendências e, em terceiro, empatados, Bradesco, BBM e Icatu DTVM. Estas e as demais instituições ganhadoras de 2006 (dez em cada categoria, Geral e Básico) receberam seus troféus na noite de terça-feira, dia 3, durante evento que contou com as presenças do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e da presidente da Standard & Poor´s do Brasil, Regina Nunes, entre outros. O Ranking Agência Estado Projeções, criado no ano passado, usa metodologia exclusiva para apontar as instituições que melhor enxergam a realidade econômica do País, o que pode ajudá-las a melhor assessorar seus clientes. A metodologia considera duas categorias. O Top 10 Geral aponta as dez melhores instituições para sete indicadores (IPCA, IGP-M, taxa Selic, câmbio, saldo da balança comercial, relação dívida/PIB e PIB) e o Top 10 Básico considera três indicadores. Não há critério de desempate. Os vencedores surgiram do confronto entre as estimativas das instituições e o resultado oficial dos indicadores escolhidos. Quem mais se aproxima, ganha nota 1; o segundo, 2; e assim por diante. Ao final, as instituições com as menores pontuações são as vencedoras. No caso do PIB e da relação dívida/PIB, o resultado levado em consideração para a elaboração do Ranking foi o obtido pela metodologia antiga do IBGE. Isto é, o País cresceu 2,9% em 2006, o que significa que a relação entre a dívida e o PIB (importante indicador da saúde financeira do País) ficou em 50%. Confira, a seguir, a lista completa das instituições ganhadoras de 2006. Top 10 Geral: 1º - Tendências Consultoria 2º - Nobel Asset Management 3º - Banco Safra 4º - Banco Itaú 5º - Banco Fibra 6º - Opportunity 7º - Pebb Corretora de Valores 8º - Votorantim Asset 9º - Modal Asset 10º - Mellon Global Investment Brasil Top 10 Básico: 1º - Banco Itaú 2º - Tendências 3º - Banco Bradesco 3º - Icatu DTVM 3º - Banco BBM 6º - Nobel Asset 7º - Votorantim Asset 8º - Itaú Asset 9º - Banco Safra 10º - BES Investimento